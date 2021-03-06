В Польше попал в ДТП автобус Познань-Херсон с украинцами

В результате ДТП погибли 6 украинцев, еще 15 граждан Украины госпитализированы.

Авария произошла у города Кашице сегодня утром, 6 марта. В результате ДТП погибли 6 украинцев, еще 15 граждан Украины госпитализированы. На место события уже выехали консулы, они контактируют с местной властью и больницами для помощи пострадавшим. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Твиттере.

«Возле г. Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. 6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы», – написал он.

Позже пресс-секретарь МИД сообщил в Твиттере, что число пострадавших возросло до 35.

«ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию », – отметил он.

По данным местных СМИ, автобус упал в канаву. В салоне находились 57 человек, все украинцы.

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