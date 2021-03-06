В Украине уже более 15 тысяч вакцинированных
Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.
В Украине за все время вакцинации прививки от COVID-19 получили уже 15 758 человек, больше всего – в Донецкой области, меньше всего – на Закарпатье. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.
«С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу – 15 758 человек», – говорится в сообщении.
При этом за минувшие сутки привили 3 277 получили человек.
«За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки)», – сказано в сообщении.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 220 прививок;
- Волынская область – 70 прививок;
- Днепропетровская область – 310 прививок;
- Донецкая область – 360 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Закарпатская область – 40 прививок;
- Запорожская область – 80 прививок;
- Ивано-Франковская область – 135 прививок;
- Киевская область – 140 прививок;
- Кировоградская область – 40 прививок;
- Луганская область – 163 прививки;
- Львовская область – 130 прививок;
- город Киев – 100 прививок;
- Николаевская область – 40 прививок;
- Одесская область – 240 прививок;
- Полтавская область – 80 прививок;
- Ровенская область – 150 прививок;
- Сумская область – 60 прививок;
- Тернопольская область – 260 прививок;
- Харьковская область – 80 прививок;
- Херсонская область – 90 прививок;
- Хмельницкая область – 50 прививок;
- Черновицкая область – 110 прививок;
- Черниговская область – 30 прививок;
- Черкасская область – 259 прививок.
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Запись на вакцинацию будет доступна с марта, однако, сама вакцинация для людей, не входящих в группы риска, в обозримом будущем доступна не будет.
Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.