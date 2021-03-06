В Украине уже более 15 тысяч вакцинированных

Количество прививок, сделанных в разных регионах, очень отличается. К примеру, в Донецкой области привито в пять раз больше людей, чем на Закарпатье.

В Украине за все время вакцинации прививки от COVID-19 получили уже 15 758 человек, больше всего – в Донецкой области, меньше всего – на Закарпатье. Об этом в субботу, 6 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

«С начала кампании привито 15 758 человек, из них получили 1 дозу – 15 758 человек», – говорится в сообщении.

При этом за минувшие сутки привили 3 277 получили человек.

«За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (360 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (1470 прививок), наименьшее – в Закарпатской области (284 прививки)», – сказано в сообщении.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 220 прививок;

Волынская область – 70 прививок;

Днепропетровская область – 310 прививок;

Донецкая область – 360 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Закарпатская область – 40 прививок;

Запорожская область – 80 прививок;

Ивано-Франковская область – 135 прививок;

Киевская область – 140 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 163 прививки;

Львовская область – 130 прививок;

город Киев – 100 прививок;

Николаевская область – 40 прививок;

Одесская область – 240 прививок;

Полтавская область – 80 прививок;

Ровенская область – 150 прививок;

Сумская область – 60 прививок;

Тернопольская область – 260 прививок;

Харьковская область – 80 прививок;

Херсонская область – 90 прививок;

Хмельницкая область – 50 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 30 прививок;

Черкасская область – 259 прививок.

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