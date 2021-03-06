На Закарпатье объявили красную зону карантина
Высший уровень эпидемической опасности и соответствующие ограничения вступят в силу 8 марта.
Закарпатскую область внесли в красную зону карантина. Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Он отметил, что такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области», – написал Немчинов.
Он добавил, что в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.
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