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12:03 06 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Закарпатье объявили красную зону карантина

Высший уровень эпидемической опасности и соответствующие ограничения вступят в силу 8 марта.

Закарпатскую область внесли в красную зону карантина. Дополнительные ограничения вводятся в области с 8 марта. Об этом в субботу, 6 марта, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что такое решение 6 марта приняла государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

«По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 8 марта 2021 «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области», – написал Немчинов.

Он добавил, что в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для красного уровня эпидемической опасности.

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Тэги: Закарпатье, карантин, коронавирус, красная зона
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