Ситуация в Киеве отвечает оранжевой зоне – Ляшко

Киев и еще пять областей не обеспечили 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом доступом к кислороду, отметили в Минздраве.

В Киеве пока нет причин вводить ограничения «красной» зоны. Пока столица соответствует показателям «оранжевой» зоны карантина. Об этом в субботу, 6 марта, во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба правительства.

«По словам Виктора Ляшко, ситуация в Киеве соответствует показателям для оранжевой зоны и пока причинам перевода столицы в красную зону нет», – сообщили в Кабмине.

Также указано, что Киев и еще пять областей не обеспечили 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом доступом к кислороду.

Отмечается, что не достаточно обеспечены больничные кровати кислородом в Закарпатской (78% имеют централизованное снабжение кислорода или доступ к кислородным концентратам), Ивано-Франковской (74%,) Одесской (70%), Ровенской (72%), Черновицкой (78%) областях и в Киеве (78%).

Именно поэтому комиссия ТЭБ и ЧС поручила главам указанных регионов принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных COVID-19 и о результатах проинформировать Кабмин в недельный срок.

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