НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
00:29 07 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из Франции выслали российского дипломата-шпиона

Одного из чиновников экономической службы российского посольства в Париже поймали на шпионаже. Тогда Франция выслала его.

Это произошло в конце прошлого года.

Россия ответила, выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

Публично об этом не сообщалось. Сохранение тайны обмена СМИ связывают с тем, что Франция и Россия пытаются сохранить хотя бы внешне хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник:
Тэги: Франция, высылка дипломатов
Loading...

Новости по теме

Французы изобрели маску, уничтожающую вирусы

Представитель компании BioSerenity представил маску, способную блокировать и уничтожать вирусы, в том числе коронавирус.

Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

Высылка российских дипломатов – ответ на объявление персонами нон грата дипломатов этих стран в России.

Нацгвардия получит десять французских вертолетов

В течение текущего и следующего года Airbus Helicopters поставит в Украину 10 вертолетов H225 и продолжит подготовку украинских пилотов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты