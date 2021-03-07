Из Франции выслали российского дипломата-шпиона

Одного из чиновников экономической службы российского посольства в Париже поймали на шпионаже. Тогда Франция выслала его.

Это произошло в конце прошлого года.

Россия ответила, выслав одного из дипломатов из экономического отдела посольства Франции в Москве.

Публично об этом не сообщалось. Сохранение тайны обмена СМИ связывают с тем, что Франция и Россия пытаются сохранить хотя бы внешне хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

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