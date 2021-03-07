Далай-лама сделал прививку от коронавируса

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его сайте.

Далай-лама рассказал, что решил сделать прививки по совету друзей, в том числе и врачей. Он также порекомендовал вакцинироваться всем людям.

Как пишет Assotiated Press, медработник больницы, где сделали прививку Далай-ламе, рассказал, что после инъекции медики наблюдали за ним полчаса.

Также отмечается, что духовный лидер настоял, чтобы он пришел в больницу «как обычный человек».

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