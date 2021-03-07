В Финляндии перенесли выборы из-за пандемии

Муниципальные выборы в Финляндии перенесены на 13 июня из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса.

Отмечается что Министерство юстиции пришло к этому решению по итогам обсуждений с представителями парламентских партий. Все партии, за исключением «Истинных финнов», поддержали перенос выборов.

Обоснованием для переноса названо обеспечение законности и безопасности для здоровья граждан.

Выборы должны были состояться 18 апреля.

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