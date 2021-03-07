Патриарх Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину
Делегация депутатов фракции «Слуга народа» в Стамбуле провела встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем, сообщила зампредседателя фракции Евгения Кравчук.
«Замечательные новости из Стамбула! На встрече с делегацией народных депутатов из фракции «Слуга народа» Вселенский патриарх Варфоломей I подтвердил свой приезд в Украину на торжества по случаю 30-летия Независимости – по приглашению Владимира Зеленского», – написала она.
Кравчук отметила, что в последний раз в Украине Варфоломей был в 2008 году.
«Очень символично, что на празднование Дня Независимости Украины прибудет патриарх, который сыграл одну из ключевых ролей в установлении независимости и признании украинского православия», – добавила она.
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