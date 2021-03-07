Чемпионка UFC Аманда Нуньес защитила чемпионский титул

Чемпионка UFC в женском полулегком весе Аманда Нуньес одержала победу над австралийкой Меган Андерсон в рамках турнира UFC 259.

В Лас-Вегасе состоялся поединок чемпионки UFC в полулегком весе Аманды Нуньес и Меган Андерсон из Австралии.

Аманда сразу же захватила инициативу в бою, сумев несколько раз потрясти соперницу ударами в стойке.

Андерсон попыталась перевести бой в партер, но сама сразу подставила спину. Нуньес технично перешла со спины на атаку болевым на руку и завершила бой.

Поединок продлился чуть больше двух минут.

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