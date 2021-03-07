Чемпионка UFC Аманда Нуньес защитила чемпионский титул
Чемпионка UFC в женском полулегком весе Аманда Нуньес одержала победу над австралийкой Меган Андерсон в рамках турнира UFC 259.
В Лас-Вегасе состоялся поединок чемпионки UFC в полулегком весе Аманды Нуньес и Меган Андерсон из Австралии.
Аманда сразу же захватила инициативу в бою, сумев несколько раз потрясти соперницу ударами в стойке.
Андерсон попыталась перевести бой в партер, но сама сразу подставила спину. Нуньес технично перешла со спины на атаку болевым на руку и завершила бой.
Поединок продлился чуть больше двух минут.
Новости по теме
Боец смешанного стиля (MMA) Камару Усман одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Дастин Порье добыл победу над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
Тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвал условие, при котором возможно возвращение его подопечного в октагон.