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09:00 07 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чемпионка UFC Аманда Нуньес защитила чемпионский титул

Чемпионка UFC в женском полулегком весе Аманда Нуньес одержала победу над австралийкой Меган Андерсон в рамках турнира UFC 259.

В Лас-Вегасе состоялся поединок чемпионки UFC в полулегком весе Аманды Нуньес и Меган Андерсон из Австралии.

Аманда сразу же захватила инициативу в бою, сумев несколько раз потрясти соперницу ударами в стойке.

Андерсон попыталась перевести бой в партер, но сама сразу подставила спину. Нуньес технично перешла со спины на атаку болевым на руку и завершила бой.

Поединок продлился чуть больше двух минут.

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Тэги: смешанные единоборства
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