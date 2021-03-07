НАСА планирует отправить женщину на Луну

Членами программы «Артемида» станут девять мужчин и девять женщин. Реализация проекта задерживается из финансовых проблем.

НАСА планирует отправить женщину-астронавта на Луну в ближайшие десять лет.

Руководитель космических запусков Чарли Блэквелл-Томпсон рассказала в интервью телеканалу CBS, что членами программы «Артемида» станут девять мужчин и девять женщин.

Реализация проекта задерживается из финансовых проблем.

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