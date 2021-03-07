Более 40 ножевых ранений – в Киеве нашли убитой женщину-полицейскую

Главная подозреваемая – женщина.

В Киеве возле дома по проспекту Бажана около трех часов утра обнаружении тело молодой женщины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура столицы в воскресенье, 7 марта.

- Погибшей оказалась 37-летняя старший инспектор одного из департаментов Нацполиции Украины. Эксперты обнаружили на теле женщины многочисленные колото-резаные ранения и другие травмы, – сказано в сообщение.

На основании собранных доказательств задержали 37-летнюю киевлянку, которая обоснованно подозревается в убийстве. Предварительной причиной убийства является внезапно возникший конфликт между подозреваемой и погибшей, которые были между собой знакомы.

- Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертных исследований, в том числе судебно-медицинских о причинах смерти женщины. Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей, – добавили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как позже стало известно, она была старшим инспектором Департамента киберполиции Святослава Петрова.

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