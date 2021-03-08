Два в одном: 8 Марта совпало с началом Масленицы

Масленица в Женский день – тюльпаны и блины.

8 Марта – весенний праздник женщин и цветов, в этом году совпал с началом Масленичной недели. Масленица – один из самых вкусных и веселых праздников у православных христиан. Он посвящен проводам зимы и встрече весны, а главным его атрибутом, конечно же, являются блины.

В праздник 8 марта – в первый день Масленицы, как утверждают народные приметы, не рекомендуется:

праздновать в грязном доме – при этом одновременно в первые три дня Масленичной недели нельзя работать по дому: так что убрать в доме нужно накануне;

отмечать день в одиночестве, грустить;

ругаться, говорить и думать бранные слова, провоцировать негатив – особенно за праздничным столом;

отказывать кому-то в гостеприимстве;

переедать и злоупотреблять алкоголем – стоит помнить про опасность греха чревоугодия.

К слову, о праздничном столе. На Масленицу уже не готовят и не употребляют мясные блюда: идет подготовка к Великому посту 2021. Зато можно смело вертеть блины с рыбой и икрой, творогом, грибами, овощными и фруктовыми начинками. Великий пост у христиан восточного обряда начинается 15 марта.

В старину в Украине на Масленицу готовили не блины – а по большей части вареники (отсюда и пословица «На Масницю і турок вареника з’їсть»). Так что праздничный стол можно разнообразить еще и этим блюдом.

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