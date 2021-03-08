Два в одном: 8 Марта совпало с началом Масленицы
Масленица в Женский день – тюльпаны и блины.
8 Марта – весенний праздник женщин и цветов, в этом году совпал с началом Масленичной недели. Масленица – один из самых вкусных и веселых праздников у православных христиан. Он посвящен проводам зимы и встрече весны, а главным его атрибутом, конечно же, являются блины.
В праздник 8 марта – в первый день Масленицы, как утверждают народные приметы, не рекомендуется:
- праздновать в грязном доме – при этом одновременно в первые три дня Масленичной недели нельзя работать по дому: так что убрать в доме нужно накануне;
- отмечать день в одиночестве, грустить;
- ругаться, говорить и думать бранные слова, провоцировать негатив – особенно за праздничным столом;
- отказывать кому-то в гостеприимстве;
- переедать и злоупотреблять алкоголем – стоит помнить про опасность греха чревоугодия.
К слову, о праздничном столе. На Масленицу уже не готовят и не употребляют мясные блюда: идет подготовка к Великому посту 2021. Зато можно смело вертеть блины с рыбой и икрой, творогом, грибами, овощными и фруктовыми начинками. Великий пост у христиан восточного обряда начинается 15 марта.
В старину в Украине на Масленицу готовили не блины – а по большей части вареники (отсюда и пословица «На Масницю і турок вареника з’їсть»). Так что праздничный стол можно разнообразить еще и этим блюдом.
Новости по теме
Олег Ляшко опублікував відео, де співає у караоке українську пісню на слова Володимира Івасюка «Я піду у далекі гори».
На прилавке магазина появился интересный товар.
Решение о бессрочном режиме тишины было принято на заседании ТКГ, однако совместное заявление не подписали из-за отсутствия представителя РФ.