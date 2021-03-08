Бывшая жена миллиардера Безоса вышла замуж за школьного учителя
Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя.
50-летняя миллиардерша решила связать свою судьбу с учителем естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэном Джуэттом.
Впервые пара публично упомянула о своем браке в субботу, 6 марта, в посте на Giving Pledge – сайте, где миллиардеры и миллионеры клянутся пожертвовать свое состояние другим.
В своем сообщении на портале Giving Pledge Джуэтт заявил, что присоединяется к «обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим».
The Wall Street Journal отмечает, что сам Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтта «отличным парнем».
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