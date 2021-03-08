Швейцарцы на референдуме проголосовали против паранджи
Большинство избирателей в Швейцарии высказались за запрет ношения одежды и головных уборов, которые скрывают лицо.
По предварительным подсчетам, более 51 процента жителей страны не хотят видеть на улицах своих городов закрытые лица.
За запрет проголосовало большинство из 26 кантонов Швейцарской конфедерации.
Инициатива о запрете принадлежит депутатам правого крыла национал-консервативной Народной партии Швейцарии. Исключением станут лишь массовые религиозные мероприятия.
После утверждения итогов референдума предписание о видах одежды в общественных местах появится в конституции Швейцарской Конфедерации.
По состоянию на 2018 год доля мусульман среди всех жителей Швейцарии составляла около 450 тысяч, или 5,3 процента.
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