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13:04 08 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский поздравил женщин с 8 марта

В Украине сегодня отмечают Международный женский день. Мужчины стоят в очередях за цветами.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.

«Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!», – написал он в Twitter.

Согласно соцопросам, больше всего украинки хотят получить в подарок на 8 марта цветы. На втором месте – забота и внимание, на третьем – романтическая поездка.

Традиционно в этот день в цветочных магазинах ажиотаж среди мужчин.

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Тэги: 8 марта, Владимир Зеленский, поздравление
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