Зеленский поздравил женщин с 8 марта
В Украине сегодня отмечают Международный женский день. Мужчины стоят в очередях за цветами.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем 8 марта.
«Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!», – написал он в Twitter.
Согласно соцопросам, больше всего украинки хотят получить в подарок на 8 марта цветы. На втором месте – забота и внимание, на третьем – романтическая поездка.
Традиционно в этот день в цветочных магазинах ажиотаж среди мужчин.
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Президент Владимир Зеленский во вторник во время поездки на Донбасс вакцинировался от коронавируса.
«Поздравляю всех иудеев с радостным праздником Пурим-2021! Желаю благополучия, согласия и веры в чудо! Хаг Пурим Самеах!» – написал Зеленский.