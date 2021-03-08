В женский день в Киеве прошел Марш за права женщин

Участники марша выступают за ратификацию Стамбульской конвенции и криминализацию насилия в отношении женщин.

В центре Киева 8 марта состоялся Марш за права женщин. Об этом сообщает «Укринформ».

По оценкам журналистов, освещавших событие, на Марше собрались несколько тысяч женщин. Они держали в руках плакаты с призывами к гендерному равенству, введению квот на присутствие женщин во власти, к борьбе с проституцией, сексизмом и порнографией.

Участники события собрались на Михайловской площади около 12:00, затем в 12:30 шествие двинулось к Почтовой площади. После этого все участники разошлись.

Главное требование Марша за права женщин - ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которую Украина подписала еще в 2011 году. Документ предусматривает криминализацию насилия в отношении женщин и домашнего насилия, защиту жертв, расширенные возможности правоохранительных органов реагировать на разные формы насилия и другие меры, призванные предотвратить или наказать его.

«Феминизм — это о том, что женщины имеют равные права с мужчинами… Женщины вправе решать, как распоряжаться своей жизнью и своим телом», — заявила одна из организаторов мероприятия.

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