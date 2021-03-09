Меган Маркл в интервью рассказала о расизме в королевской семье
Об этом она рассказала в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, отрывки из которой обнародовала BBC.
«В месяцы, когда я была беременна, в тот период, мы беседовали о том, что он не будет обеспечен охраной, он не получит титул, и также разговоры и беспокойство относительно того, насколько темной может быть его кожа после рождения», – отметила Маркл.
Она не ответила на вопрос, кто вел эти разговоры и отметила, что об этом ей сообщил ее муж. По словам Меган Маркл, о цвете кожи Арчи члены королевской семьи говорили с принцем Гарри несколько раз.
Принц подтвердил факт того, что такие разговоры были, но сказал, что никогда не расскажет детали об этом.
Маркл также рассказала о том, что имела мысли о суициде на фоне изоляции во время жизни в королевской семье. В то же время герцогиня отмечала, что королева Елизавета II была гостеприимной, но Маркл почти не получала каких-либо установок или поддержки.
Пара также поделилась, что этим летом ожидает рождения дочери.
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