Меган Маркл в интервью рассказала о расизме в королевской семье

Об этом она рассказала в совместном с принцем Гарри интервью Опре Уинфри, отрывки из которой обнародовала BBC.

«В месяцы, когда я была беременна, в тот период, мы беседовали о том, что он не будет обеспечен охраной, он не получит титул, и также разговоры и беспокойство относительно того, насколько темной может быть его кожа после рождения», – отметила Маркл.

Она не ответила на вопрос, кто вел эти разговоры и отметила, что об этом ей сообщил ее муж. По словам Меган Маркл, о цвете кожи Арчи члены королевской семьи говорили с принцем Гарри несколько раз.

Принц подтвердил факт того, что такие разговоры были, но сказал, что никогда не расскажет детали об этом.

Маркл также рассказала о том, что имела мысли о суициде на фоне изоляции во время жизни в королевской семье. В то же время герцогиня отмечала, что королева Елизавета II была гостеприимной, но Маркл почти не получала каких-либо установок или поддержки.

Пара также поделилась, что этим летом ожидает рождения дочери.

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