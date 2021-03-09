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01:56 09 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На чемпионате Европы украинки завоевали «золото» и «серебро» на в прыжках в высоту

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла «золото» на чемпионате Европы в помещении в польском Торуне.

Ярослава Магучих покорила высоту в 2 метра. Второе место заняла также украинка – Ирина Геращенко, которая покорила отметку в 1,98 метра.

Третью строчку с результатом 1,96 заняла Элла Юннила (Финляндия).

Еще одна украинская спортсменка Юлия Девочка, заняла четвертое место с результатом 1,94 метра.

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Тэги: прыжки в высоту, Ярослава Магучих
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