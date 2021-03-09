Скандал в Сербии: президента страны и его семью прослушивали

Сербское правительство заявило, что президента Александра Вучича и членов его семьи годами незаконно прослушивали более 1500 раз.

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил, что это было обнаружено в ходе недавнего расследования.

«1572 телефонных разговора были нелегально записаны без законных оснований, без каких-либо полицейских оснований и причин», – заявил Вулин.

Он заявил, что таким образом были нарушены права человека президента, его сына, брата и отца.

При этом мотивы прослушивания и тех, кто за ними стоит, официально не назвали. Премьер-министр Сербии Ана Брнбабич в эфире телешоу заявила, что к этому могут быть причастны представители бывшего правительства и мафия. Она считает, что это могло быть попыткой госпереворота, пишут сербские »Новости».

Напомним, что Александр Вучич победил на выборах в 2017 году. В 2020 году он сообщил, что его длительное время прослушивали, и ему известно, кто за этим стоит. Никаких имен публично он не назвал.

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