ЕС отправит в Грузию посредника для переговоров между властью и оппозицией
Ситуация в Грузии обострилась в конце февраля из-за задержания главы наибольшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Президент Европейского совета Шарль Мишель назначил шведского дипломата Кристиана Даниэльссона личным представителем и поручил ему принять участие в переговорах между властью и оппозицией Грузии.
Об этом сообщается на сайте Еврорады.
Даниэльссон должен будет вместе с послом ЕС в Грузии Карлом Герцелем помочь местным политическим партиям найти выход из текущего кризиса.
Президент Евросовета и глава дипломатии Евросоюза Хосеп Боррель призвали грузинских политиков вспомнить об интересах государства и принять участие в конструктивном диалоге.
Напомним, что политический кризис в Грузии начался осенью 2020 года с непризнания оппозицией результатов парламентских выборов. Ситуация обострилась в конце февраля из-за задержания главы наибольшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
1 марта в Тбилиси приезжал президент Европейского совета Шарль Мишель. Он встречался с властью и оппозицией Грузии и заявил, что в течение двух недель ожидает от Грузии прогресса в преодолении политического кризиса.
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