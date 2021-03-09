Белорусам показали фильм о богатствах Лукашенко

Популярный белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta опубликовал документальный фильм-расследование.

Фильм вышел в тренды видеосервиса YouTube для Беларуси и сейчас находится на втором месте.

Фильм длится около часа. В нем представлена «альтернативная» версия биографии первого президента Беларуси Александра Лукашенко, а также содержится интерпретация общественно-политических событий в Республике Беларусь за последние 25 лет.

Главная идея расследования Nexta – в том, что Лукашенко фактически приватизировал многочисленные государственные резиденции, включая роскошный Дворец независимости, а также использует в личных целях полагающийся президенту страны авто- и авиатранспорт.

Кроме того, белорусский президент, как утверждается в фильме, принимает дорогие подарки и покровительствует ряду зарубежных предпринимателей.

Канал Nexta не обновлялся около недели, что вызвало различные слухи о судьбе его администраторов. Однако утром в понедельник в канале появилась запись о том, что Nexta все это время готовилась к выходу «фильма о богатствах Лукашенко» и на время работы им «пришлось залечь на дно».

Тэги: СМИ, документальный фильм, Александр Лукашенко