Украинские атлетки заразились COVID-19 на ЧЕ в Польше

После чемпионата Европы по легкой атлетике в Торуне три украинки-участницы соревнований сдали положительные тесты на коронавирус.

Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне.

Положительные тесты сдали участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Вячеслав Тыртышник.

Накануне спортсменки сдали повторные тесты, которые также оказались позитивными.

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