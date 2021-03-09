Рождаемость в Украине упала на 40% за 10 лет

Прошлый год был худшим по рождаемости.

За десятилетие уровень рождаемости в Украине упал на 40%, в результате чего численность население сократилась на 2 257 309 человек. Об этом свидетельствуют данные портала Opendatabot.

В среднем за последние три года ежемесячно рождалось около 26 тысяч младенцев. Лучшим месяцем по рождаемости за этот период был июль 2018 года. Тогда родились 31 461 ребенок.

При этом в прошлом году рождаемость в Украине упала до минимума за десять лет – за год родились 293 457 ребенка, тогда как смертность достигла 616 835 человек.

По данным Госстата, в течение 2020 года количество жителей Украины сократилось на 314 062 человека и достигло отметки в 41,59 млн украинцев.

Ранее ученые назвали причины сокращения численности украинцев - низкиий уровень рождаемости и короткая продолжительность жизни.

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