В США ожидают начала суда над полицейским по делу об убийстве Джорджа Флойда
Пока судьи решили отложить заседание для сбора дополнительных материалов по делу.
Вчера в понедельник, 8 марта, в США должен был начаться судебный процесс по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. У здания суда собрались сотни активистов, в том числе из организации Black Lives Matter (BLM). Однако судьи решили отложить заседание для сбора дополнительных материалов по делу. Не исключено, что процесс откроется в самые ближайшие дня.
Джорд Флойд погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании полицейскими. По городам США прокатилась волна массовых протестов против расизма и полицейского насилия.
Бывшему полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.
В первый день процесса состоится слушание по отбору присяжных, затем перед судом предстанет полицейский Дерек Шовин. Суд над полицейским может продлиться до конца апреля. В августе начнётся рассмотрение дел других обвиняемых в причастности к убийству.
Смерть Флойда спровоцировала в США массовые беспорядки. Для восстановления спокойствия привлекали бойцов нацгвардии. В 40 городах, включая Вашингтон, вводился комендантский час.
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