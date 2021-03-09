Капитализация биткоина снова превысила $1 трлн
С начала 2021 года стоимость криптовалюты выросла почти на 90% благодаря возросшему спросу со стороны институциональных инвесторов.
Самая популярная криптовалюта биткоин вновь стремительно дорожает и близка к очередным рекордным значениям. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk во вторник, 9 марта.
Так, по состоянию на 12:00 по Киеву цена биткоина выросла на 8,78% и достигла цены 54 262 доллара.
Общая стоимость рыночной капитализации биткоина второй раз превысила отметку в 1 трлн долларов. Впервые это произошло 19 февраля. Рост капитализации за сутки составил более 59 млрд долларов.
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