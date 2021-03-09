НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
20:00 09 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Капитализация биткоина снова превысила $1 трлн

С начала 2021 года стоимость криптовалюты выросла почти на 90% благодаря возросшему спросу со стороны институциональных инвесторов.

Самая популярная криптовалюта биткоин вновь стремительно дорожает и близка к очередным рекордным значениям. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk во вторник, 9 марта.

Так, по состоянию на 12:00 по Киеву цена биткоина выросла на 8,78% и достигла цены 54 262 доллара.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина второй раз превысила отметку в 1 трлн долларов. Впервые это произошло 19 февраля. Рост капитализации за сутки составил более 59 млрд долларов.

Источник:
Тэги: рост, биткоин, капитализация, криптовалюта
Loading...

Новости по теме

Стоимость биткоина превысила $57 тысяч

Общая стоимость рыночной капитализации криптовалюты биткоин закрепилась выше рубежа в 1 трлн долларов.

Капитализация Bitcoin впервые достигла триллиона долларов

Рыночная капитализация Bitcoin достигла триллиона долларов после того, как цена криптовалюты установила новый исторический максимум в пятницу, 19 февраля.

Bitcoin превысил отметку в $50 тысяч

Криптовалюта Bitcoin продолжает расти в цене и снова обновила исторический максимум стоимости.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты