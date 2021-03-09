Вакцинированным американцам разрешили встречаться без масок

Американцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, могут встречаться друг с другом в помещениях, не надевая маски.

Американцы, получившие обе дозы вакцины от коронавируса, могут встречаться друг с другом в помещениях, не надевая маски. Об этом говорится в обновленных рекомендациях Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Кроме того, в рекомендациях говорится, что полностью вакцинированные люди могут собираться дома вместе с людьми, у которых низок риск развития тяжелой формы COVID-19 — например, привившиеся пожилые людей смогут посещать здоровых детей и внуков.

После контакта с больным коронавирусом полностью привитому человеку не нужно будет соблюдать 14-дневную изоляцию, кроме случаев, когда у него появились симптомы заболевания.

В рекомендациях подчеркивается, что даже люди, сделавшие обе прививки, должны соблюдать социальную дистанцию и носить маску в общественных местах, а также по возможности воздержаться от путешествий.

Человек считается полностью привитым через две недели после получения второй дозы вакцины. Полностью вакцинировались уже около 31 миллиона американцев (около 9% населения страны).