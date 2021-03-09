На вакцинацию записались более 190 тысяч украинцев
Записаться на вакцинацию можно с 1 марта. Сейчас в листе ожидания более 190 тысяч человек.
На вакцинацию от коронавируса уже записались более 190 тысяч украинцев, заявил во вторник, 9 марта, глава Минздрава Максим Степанов.
«По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось уже 190 230 человек», – сообщил он.
Министр напомнил, как можно записаться на вакцинацию: через портал госуслуг Дія, через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 и через портал Вакцинация от COVID-19.
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