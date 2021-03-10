Собакf Байдена укусила охранника Белого дома

Немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден Мейджор и Чемп были высланы из Белого дома.

Это произошло после того, как одна из собак укусила сотрудника службы безопасности, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Уточняется, что овчарка Мейджор укусила сотрудника службы безопасности Белого дома. О состоянии пострадавшего не сообщается, однако инцидент был настолько серьезным, что собак вынуждены были забрать. Их отправили в дом Байдена в штате Делавэр.

26 января стало известно, что овчарки Байдена переехали в официальную резиденцию президента США. Мейджор стал первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.

Телеканал отмечает, что Мейджору три года, ему свойственно беспокойное поведение. Старшей собаке – Чемпу – уже около 13 лет, в связи с чем он не такой активный.

Байден восстановил традицию иметь в Белом доме домашних животных, которая исчезла во время правления Трампа. Тот был первым президентом за более чем 100 лет, у которого не было домашних любимцев.

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