Россия готовит военную провокацию для ввода «миротворцев» на Донбасс
Об этом в Facebook сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.
По его словам, ранее Германия и Франция в рамках «нормандской четверки» завершили работу над «предложением по кластерам» – комплекс мероприятий, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Учитывая это, Россия, не желая прекращения боевых действий, вынуждена прибегать к провокациям.
«Недовольные ситуацией в Н-4 (западными «предложениями по кластерам») и учитывая потерю инициативы, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО «российских миротворцев». Опасаясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне», – написал Гармаш, комментируя информацию Восточной правозащитной группы по подготовке боевиков в ОРДЛО к военным действиям.
По его мнению, целью провокации и введения «миротворцев» может стать создание на Донбассе новой реальности, «которая сделает невыгодные для России германо-французские» предложения по кластерам «уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу – с «гражданами РФ» на линии разграничения».
«То есть переформатирование региона в, по сути, военную базу РФ под видом безлюдных «ДНР»-»ЛНР» и возможность возобновления военных действий в любой нужный Москве момент», – отметил Гармаш.
«Раз сценарий с присоединением Украины к «ДНР-ЛНР» не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным, – Москва начинает играть вдлинную … Поэтому важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения «миротворцев», – резюмировал он.
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Россия должна вывести свои силы с Донбасса, санкции против нее будут сохраняться до выполнения ею обязательств в рамках Минских договоренностей.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.
Министерство иностранных дел России прокомментировало данные об увеличении числа обстрелов на линии соприкосновения на Донбассе.