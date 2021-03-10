Россия готовит военную провокацию для ввода «миротворцев» на Донбасс

Об этом в Facebook сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

По его словам, ранее Германия и Франция в рамках «нормандской четверки» завершили работу над «предложением по кластерам» – комплекс мероприятий, на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны. Учитывая это, Россия, не желая прекращения боевых действий, вынуждена прибегать к провокациям.

«Недовольные ситуацией в Н-4 (западными «предложениями по кластерам») и учитывая потерю инициативы, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО «российских миротворцев». Опасаясь, что провокация может вызвать контрнаступление ВСУ – готовятся к обороне», – написал Гармаш, комментируя информацию Восточной правозащитной группы по подготовке боевиков в ОРДЛО к военным действиям.

По его мнению, целью провокации и введения «миротворцев» может стать создание на Донбассе новой реальности, «которая сделает невыгодные для России германо-французские» предложения по кластерам «уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по абхазскому образцу – с «гражданами РФ» на линии разграничения».

«То есть переформатирование региона в, по сути, военную базу РФ под видом безлюдных «ДНР»-»ЛНР» и возможность возобновления военных действий в любой нужный Москве момент», – отметил Гармаш.

«Раз сценарий с присоединением Украины к «ДНР-ЛНР» не получается, а геополитический фон становится неблагоприятным, – Москва начинает играть вдлинную … Поэтому важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения «миротворцев», – резюмировал он.

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