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04:47 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В столице Армении протестующие заблокировали здание парламента

Во время митинга в Ереване участники протестов полностью заблокировали здание армянского парламента.

Единственный кандидат на пост премьер-министра от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян призвал протестующих перекрыть все входы в расположенное рядом здание Национального собрания. Он отметил, что нельзя допускать туда депутатов.

После этого ситуация обострилась, и между полицией и сторонниками оппозиции произошла драка.

Однако участникам акции удалось перекрыть вход в парламент со стороны улицы Демирчяна, где они установили палатку.

Координатор митингующих Ишхан Сагателян заявил, что они не собираются заходить на территорию и в помещения и призвал не поддаваться на провокации.

Участники митинга требуют отставки премьера и формирования временного правительства во главе с Вазгеном Манукяном, который через год проведет досрочные парламентские выборы. При этом, как обещают лидеры движения, сам Манукян и его партия участвовать в выборах не будут.

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Тэги: Армения, протесты, парламент
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