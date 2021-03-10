«Ювентус» сенсационно вылетел из Лиги чемпионов

«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов благодаря выездному голу с общим счетом 4:4 и вышел в четвертьфинал.

«Ювентус» — «Порту» 3:2 (первый матч — 1:2)

Уже в дебюте игры соперники могли обменяться голами, но удар Мораты у гостей парировал Марчесин, а после выстрела Урибе хозяев спасла перекладина.

И все же, на 19-й минуте «Порту» удалось открыть счет. Это Оливейра ударом с пенальти, назначенного за фол Демирала, развел снаряд и голкипера оппонентов по разным углам.

«Ювентус» попытался восстановить равновесие, что удалось в начале второго тайма. Это Роналду получил пас в штрафной и отпасовал на Кьезу — тот отправил мяч в дальнюю девятку.

Определяющей стала 54-я минута, когда Тареми получил вторую желтую карточку, выбив мяч после свистка, и оставил гостей в меньшинстве.

Это позволило хозяевам выйти вперед и сравнять счет по сумме двух матчей после того, как Куадрадо навесил в штрафную, где Кьеза головой отправил мяч в ближний угол.

«Ювентус» имел шансы, чтобы оформить путевку в четвертьфинал по итогам 90 минут, но не сумел их реализовать, вследствие чего командам пришлось провести дополнительное время.

Во втором экстра-тайме команды обменялись голами, что поставило крест на амбициях «Ювентуса» пройти дальше.

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