В Кремле ничего не знают о мирном плане по Донбассу

Речь идет о совместном предложении Франции, Украины и Германии.

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Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить Россия, заявил накануне Ермак.

В МИД России заявляют, что им не известно о плане урегулирования на Донбассе, о котором заявляет глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом заявил в среду, 10 марта, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, пишет ТАСС.

Накануне глава ОП заявил, что Украина вместе с Францией и Германией разработала план восстановления мира на Донбассе, теперь его должна одобрить Россия.

«Какой мирный план? Мы не знаем ничего о мирном плане, который предложила Франция и Германия. Первый раз слышу», – сказал он.

Также Руденко заявил, что встреча лидеров нормандкой четверки на данный момент не прорабатывается.

«По саммиту никаких договоренностей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне», – сказал замминистра.

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