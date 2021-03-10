Регулятор не стал повышать тарифы Укрэнерго

Тарифы Укрэнерго уже дважди собирались повысить, чтобы компания могла платить по долгам, но пока от этой идеи отказались.

Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг на заседании в среду, 10 марта, не стала повышать тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго.

Таким образом, с 1 апреля тариф останется на уровне 293,93 вместо 300,60 грн/МВт-ч.

С помощью этого повышения Укрэнерго планировало выплачивать проценты по кредитам Ощадбанка и Укргазбанка общей суммой 10,25 млрд грн.

Свое решение регулятор аргументировал появлением других компенсационных источников у Укрэнерго.

«Основными факторами того, что удалось и заложить расходы на кредит и сохранить тариф на действующем уровне, являются курсовые разницы, и главное, что мы видим тенденцию на снижение объема выработки электроэнергии возобновляемыми источниками энергии относительно прогнозного баланса», − сообщил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

При этом не исключается, что тарифы Укрэнерго могут повысить в третьем квартале, если средства из госбюджета на финансирование «зеленой» генерации не будут выделены.

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