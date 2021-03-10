Какие акции предлагает 1xBet букмекерская контора Украина

Чтобы привлечь новых клиентов и удержать интерес постоянных пользователей, многие букмекеры запускают бонусы и акции.

Чтобы привлечь новых клиентов и удержать интерес постоянных пользователей, многие букмекеры запускают бонусы и акции. Не исключение и 1xBet букмекерская контора Украина, однако к правилам и сути акций БК подходит очень ответственно. Все бонусы можно легко получить, если выполнять правила и следить за сроками участия. Интерес игроков определил несколько самых популярных предложений:

● Бонус за регистрацию – его можно получить после создания аккаунта любым удобным способом. Вам нужно пополнить депозит и получить 100% от него на отдельный бонусный счет. Максимум подарка доходит до 100 долларов, которые можно вывести на основной счет. Для этого бонус следует прокрутить в 5-кратном размере, выбирая Экспрессы из 3 и более событий. Допустимый коэффициент – от 1.4.

● Экспресс дня – такой бонус подойдет, если вы любите поставить ставки на футбол онлайн – 1xBet ежедневно отбирает лучшие матчи из этой дисциплины. Успешная ставка на такое событие будет рассчитана по коэффициенту, на 10% больше обычного.

● Счастливая пятница – бонус, который действует по указанным БК дням. Если в этот срок вы пополните счет, то удвоите сумму депозита. Такой подарок доходит до 100 долларов, которые легко отыграть экспрессами из 3-х и более событий с коэффициентом от 1.4. Ваши ставки должны быть рассчитаны в тот же день, поэтому лучше всего делать прогнозы в Лайве. Этот раздел у 1xBet букмекерской конторы в Украине один из самых насыщенных и разнообразных.

Это далеко не все предложения от топовой компании. На ее сайте регулярно анонсируются новые акции для всех вариантов беттинга. Поэтому получить хороший подарок есть у всех зарегистрированных пользователей конторы. Неважно, хотите вы поставить ставку на футбол онлайн или выберете другую дисциплину – 1xBet гарантирует выгодные бонусы.

Как легко ставить на киберспорт лайв – БК 1xBet

На сайте конторы можно сделать ставку не только на традиционный спорт или Казино. Каждый беттер может ставить на киберспорт лайв – БК 1xBet предлагает большой раздел таких событий. Уровень росписи, коэффициенты и маржа здесь одни из самых высоких на рынке. А чтобы следить за ходом игры в реальном времени, у вас есть доступ к прямым трансляциям соревнований. Параллельно можно делать пари в режиме Лайв – непосредственно во время матча. Коэффициенты меняются моментально, а значит, у вас есть шанс поставить на киберспорт в лайве и от БК 1xBet получить крупный выигрыш.