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14:49 10 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МВД отказал в очередном транше кредита из-за Сытника, – СМИ

Сытник провалил работу всего НАБУ и спровоцировал отказ МВФ в очередном транше кредита, – СМИ

Отказ МВФ в очередном транше кредита Украине напрямую связан с действиями Артёма Сытника, который отказывается покидать пост главы НАБУ в нарушение решения КС и расправляется с политическими оппонентами. Речь об этом идёт в статье «Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ «ушёл» и кто после Сытника?», опубликованной изданием Golos.UA.

«После решения КС Сытник устроил позорный демарш: «внезапно» обнаружил, что, мол, приход главы суда Александра Тупицкого, который и вынес злополучный вердикт, вообще был незаконный и подпадает под состав преступления. Позже неугомонные «антикоррупционеры» начали как-то неуклюже грозить «уголовной расправой» сотруднику ОПУ Олегу Татарову… Но Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений КС. МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните – денег не видать вам – слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества», – говорится в публикации.

Автор подчёркивает, что А.Сытник уже лишился поддержки Запада: «Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу», – отмечает он.

В статье также отмечается, что в политических кругах Украины у А.Сытника также нет поддержки.

«В Раде в рекордные скоки – всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ – 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности. Как ни крути, показатели эффективности работы НАБУ под предводительством Сытника близки к нулю. Деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по «непониманию неугодными шаткости их положения», в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать», – говорится в публикации.

При этом автор добавил: «Вероятно, целесообразнее было бы и вовсе упразднить подобный орган, переложив его функции на другие правоохранительные структуры, но так как НАБУ – «филиал» Штатов, едва ли это кто-то позволит сделать», – подытожил он.

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