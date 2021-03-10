В Крыму убили жемчужину природы

Тысячелетнее озеро под Инкерманом выкачали досуха ради водоснабжения Севастополя.

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой. Чтобы напоить 500-тысячное население Севастополя, подконтрольные Москве «власти» фактически уничтожили Инкерманский карьер, который пользовался большой популярностью у туристов и местных жителей.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Менее чем за месяц выкачали всю воду для российских военных баз в Севастополе. В среднем из озера качали около 5000 куб. воды в сутки. Специально для этих целей ветку водопровода соорудили в максимально сжатые сроки. Карьер теперь представляет собой жалкое зрелище – вместо водоема сейчас здесь голое каменное и илистое дно.

Это озеро считалось одним из самых древних водоемов, образовавшихся несколько тысяч лет назад на месте древнего карьера на окраине города Инкерман в непосредственной близости к Инкерманскому пещерному монастырю. Было мнение, что водоем появился из святого источника. Одной из особенностей считалась глубина озера в самой глубокой точке – от поверхности воды до ила было почти 60 метров.

Тэги: Инкерманский карьер, военные базы в Севастополе.