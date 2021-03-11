Корабли НАТО вошли в порт Одессы
Утром 10 марта впервые в этом году в порт Одессы зашли корабли НАТО. Группа вошла в Черное море 25 февраля.
Это вторая противоминная группа НАТО Sво главе с флагманским учебным кораблем из Турции A577 Sokullu Mehmet Paşa. Также в группу входят турецкий корабль M267 Ayvalik, испанский M36 Tajo и румынский ROS Lt Lupu Dinescu.
Группа вошла в Черное море 25 февраля.
В этом году перед ней в Черное море заходили американские эсминцы DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя обучение по дозаправке топливом на ходу и патрулированию, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.
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