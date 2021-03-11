ЕС поддержал санкций США в отношении Коломойского

Об этом в среду, 10 марта, заявил представитель Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

«ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти», – отметил Стано.

Представитель ЕС также отметил важность координации с США политики в вопросах, где имеются общие интересы.

По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале «ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мер, в частности, в отношении Восточной Европы».

При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет «критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию».

Напомним, 5 марта 2021 года США запретили въезд Коломойскому и членам его семьи за его «причастность к значительной коррупции».

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