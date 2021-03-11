Впервые за 16 лет Месси и Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов

В последний раз подобное происходило в сезоне-2004/2005. С тех пор хотя бы один из этих игроков выходил со своими командами в четвертьфинальную стадию турнира.

«Барселона» сыграла вничью с ПСЖ и по сумме двух матчей (1:4, 1:1) вылетела из текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Днем ранее турнир покинул итальянский «Ювентус», который не смог обыграть «Порту» (1:2, 3:2).

Таким образом, капитан «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые 16 лет не сыграют на стадии 1/4 финала.

В последний раз подобное происходило в сезоне-2004/2005, когда «Барселона» с Месси уступила «Челси» (2:1, 2:4), а «Манчестер Юнайтед», за который выступал Роналду, не смог справиться с «Миланом» (0:1, 0:1). С тех пор хотя бы один из этих игроков выходил со своими командами в четвертьфинальную стадию.

Тэги: футбол, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лига чемпионов УЕФА