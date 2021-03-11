В ОП прошла встреча с послами Большой двадцатки
Среди основных вопросов встречи – обострение ситуации на Донбассе и создание Крымской платформы.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в среду, 10 марта, встретился с послами стран Большой двадцатки (G20) и обсудил с ними обстрелы на Донбассе и Крымскую платформу, сообщили в ОП.
Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, с недавних пор режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников.
В то же время Ермак считает, что соблюдение режима прекращения огня является важным условием для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.
«Для этого будут обсуждаться дополнительные меры для усиления контроля за режимом прекращения огня, в частности рабочей группе в сфере безопасности Трехсторонней контактной группы», – добавили в ОП.
По словам Ермака, в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств – участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.
Ермак также проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду на присутствие на этом важном мероприятии большого количества партнеров и друзей Украины.
Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, отметили в ОП.
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