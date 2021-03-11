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10:00 11 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Ивано-Франковске создают новый COVID-госпиталь

Мэр города заявил, что ежедневное число госпитализированных более чем в два раза превышает число выписывающихся.

В Ивано-Франковске развернут еще один временный госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. Его создадут на базе городской поликлиники №2. Об этом вечером в среду, 10 марта, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в Facebook.

«Это непопулярные шаги, но необходимые. Прошу жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием», – сказал Марцинкив.

Он добавил, что сейчас ежедневно новых пациентов поступает существенно больше, чем выписывается.

«Сейчас если выписывается каждый день по 25-30 человек, то обращается с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день», – написал мэр города.

Он отметил, что на подготовку нового госпиталя потребуется до двух суток.

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Тэги: Ивано-Франковск, COVID-госпиталь
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