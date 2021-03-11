Минэкономики зафиксировало снижение ВВП в январе

На первый квартал 2021 года ведомство прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП из-за январского локдауна.

В январе текущего года, когда в Украине более чем на две недели был введен жесткий карантин, ВВП сократился на 2,6-2,8%. Соответствующие данные указаны в отчете Министерства экономики, обнародованном в среду, 10 марта, на сайте ведомства.

В документе говорится, что локдаун с 8 по 24 января вызвал некоторое сокращение производственной активности большинства субъектов экономической деятельности и, согласно исследованию НБУ, усилил пессимистические настроения бизнеса.

«В январе 2021 года уменьшение сводного индекса производства составило 4,0% (падение на 2,5% в январе 2020 года)», – указано в отчете.

Так, согласно данным, в начале 2021 года больше всего сократилась деятельность в секторах промышленного производства (-4%), строительства (-12,9%) и сельского хозяйства (-5,7%).

При этом розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост.

По итогам января на первый квартал 2021 года Минэкономики прогнозирует сохранение негативной динамики ВВП, однако ожидает «значительно лучших результатов по итогам I квартала по сравнению с существенным падением во II квартале 2020 года».

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