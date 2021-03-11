Польша обвинила российского консула в распространении COVID-19
Польша обвинила российского консула Игоря Ощепкова в распространении COVID-19. Дипломат заразился коронавирусом и нарушал самоизоляцию.
Дипломат заразился коронавирусом, но не соблюдал санитарные правила и нарушал самоизоляцию, сообщают местные СМИ со ссылкой на спецслужбы.
Это произошло еще до того, как Ощепков был выслан из страны, в ответ на действия России, которая объявила персоной нон грата польского консула в Санкт-Петербурге. Российские власти обвинили польского дипломата в участии в протестных акциях.
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Об этом сообщил его пресс-секретарь Блажей Спыхальский. По словам спикера, коронавирусную инфекцию у Анджея Дуды подтвердил тест.
Которого, как оказалось, у него не было.
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