СБУ и СНБО время обратить внимание на сеть заправок БРСМ, которая финансирует Шария и его партию, – эксперт
СБУ и СНБО время обратить внимание на прямой источник финансирования Анатолия Шария и его партии.
СБУ и СНБО время обратить внимание на прямой источник финансирования Анатолия Шария и его партии. Журналистами-расследователями было доказано, что это сеть заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий в своей заметке в Facebook.
«Если источники финансирования Медведчука по крайней мере попытались перекрыть, введя санкции против него и его окружения, то Шария пока никто не трогает. А зря, ведь здесь все лежит на поверхности: журналистами-расследователями из телепрограммы «Наши деньги с Денисом Бигусом» было доказано финансирование партии Шария сетью заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба», – отмечает Голобуцкий.
По словам политолога, Шарий и Медведчук является частью одной российской агентурной сети, которая оказывает влияние на политические процессы и занимается дестабилизацией в Украине.
Как сообщалось ранее, нардеп от «Слуги народа» и соавтор законопроекта о коллаборационизме Егор Чернев заявил, что между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, которую уже установила СБУ.
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