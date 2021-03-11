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13:56 11 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ и СНБО время обратить внимание на сеть заправок БРСМ, которая финансирует Шария и его партию, – эксперт

СБУ и СНБО время обратить внимание на прямой источник финансирования Анатолия Шария и его партии.

СБУ и СНБО время обратить внимание на прямой источник финансирования Анатолия Шария и его партии. Журналистами-расследователями было доказано, что это сеть заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба. Об этом сообщил политолог Алексей Голобуцкий в своей заметке в Facebook.

«Если источники финансирования Медведчука по крайней мере попытались перекрыть, введя санкции против него и его окружения, то Шария пока никто не трогает. А зря, ведь здесь все лежит на поверхности: журналистами-расследователями из телепрограммы «Наши деньги с Денисом Бигусом» было доказано финансирование партии Шария сетью заправок БРСМ, которой владеет Андрей Биба», – отмечает Голобуцкий.

По словам политолога, Шарий и Медведчук является частью одной российской агентурной сети, которая оказывает влияние на политические процессы и занимается дестабилизацией в Украине.

Как сообщалось ранее, нардеп от «Слуги народа» и соавтор законопроекта о коллаборационизме Егор Чернев заявил, что между Шарием и Медведчуком есть прямая связь, которую уже установила СБУ.

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