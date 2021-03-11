Чем мудрее человек, тем меньше он страдает от одиночества

Результат был получен в ходе эксперимента.

Ученые из Калифорнийского университета впервые подтвердили связь одиночества и мудрости на нейронном уровне. Оказалось, реакция мозга на одиночество практически противоположна его восприятию мудрости, пишет ПМ.

Результат был получен в ходе эксперимента с участием 147 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Они заполнили анкеты, где отметили степень своего одиночества и мудрости. После этого — прошли когнитивный тест.

Добровольцам нужно было выбрать лица со счастливым, грустным, злым или нейтральным выражением. Снимки отображались в фоновом режиме. Активность мозга участников исследования записывалась на ЭЭГ.

Назвавшие себя одинокими люди чаще отвлекались на злые лица. В это время процессы в их височно-теменном соединении замедлялись. Считавшие себя мудрыми добровольцы активно реагировали на счастливые лица. Это ускоряло когнитивные процессы.

«Обратная связь между одиночеством и мудростью по крайней мере частично встроена в нейробиологию, а не является просто результатом субъективных предубеждений», — заявила нейропсихиатр Дилип Йесте.

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