Королева Елизавета II лично поговорит с принцем Гарри об интервью и обвинениях

Королева Великобритании запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Королева Великобритании Елизавета II запретила приближенным к Букингемскому дворцу публично обсуждать ситуацию вокруг интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник. Вместо этого королева планирует сама позвонить внуку в ближайшие дни.

«Сложно недооценить тот шок, который испытали люди от этого интервью. Людей буквально шатает от того, что произошло, и некоторым сотрудникам очень хотелось бы публично опровергнуть некоторые утверждения, — рассказал источник. — Но королева подошла к проблеме очень взвешенно и разумно. Она показывает всем пример. Это ее дело и ее семья».

7 марта CBS опубликовал интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Маркл рассказала, что находилась практически в плену у королевской семьи, которая отказывалась ей помогать, даже когда она пожаловалась на суицидальное состояние. По словам Маркл, семья не хотела давать ее сыну Арчи титул и охрану, а также обсуждала, насколько темной будет его кожа. Гарри уточнил, что в этих разговорах не участвовали Елизавета II и ее муж Филипп.

Букингемский дворец ответил, что вся семья опечалена и обеспокоена рассказами пары. В заявлении говорилось, что эти проблемы обсудят в личном порядке.

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