Форварду «Лацио» вручили «Золотую бутсу»
Чиро Иммобиле по итогам сезона-2019/20 стал обладателем «Золотой бутсы». Однако почетный трофей был вручен ему только сейчас.
31-летний итальянец забил 36 голов в сезоне Серии А, который завершился. Это лучший показатель среди футболистов всех европейских лиг.
Второе место в этой гонке занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляк отстал от Чиро на 2 гола.
Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На счету португальца 31 мяч.
Иммобиле стал первым итальянским футболистом и первым представителем серии А с 2007 года, после форварда «Ромы» Франческо Тотти, кому удалось выиграть «Золотую бутсу».
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