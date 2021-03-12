НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
00:59 12 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Форварду «Лацио» вручили «Золотую бутсу»

Чиро Иммобиле по итогам сезона-2019/20 стал обладателем «Золотой бутсы». Однако почетный трофей был вручен ему только сейчас.

31-летний итальянец забил 36 голов в сезоне Серии А, который завершился. Это лучший показатель среди футболистов всех европейских лиг.

Второе место в этой гонке занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляк отстал от Чиро на 2 гола.

Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На счету португальца 31 мяч.

Иммобиле стал первым итальянским футболистом и первым представителем серии А с 2007 года, после форварда «Ромы» Франческо Тотти, кому удалось выиграть «Золотую бутсу».

Источник:
Тэги: футбол, Золотая бутса
Loading...

Новости по теме

«Золотую бутсу» в этом сезоне получит форвард «Лацио»

Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле выиграл «Золотую бутсу» по итогам сезона. В выходные состоятся матчи заключительного тура.

Месси получил шестую «Золотую бутсу»

Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси официально завоевал «Золотую бутсу» – приз за наибольшее количество голов в чемпионатах, входящих в УЕФА.

Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»

Капитану «Барселоны» Лионелю Месси на торжественной церемонии была вручена «Золотая бутса» – в сезоне-2017/18 он забил 34 гола в чемпионате Испании.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты