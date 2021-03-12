Форварду «Лацио» вручили «Золотую бутсу»

Чиро Иммобиле по итогам сезона-2019/20 стал обладателем «Золотой бутсы». Однако почетный трофей был вручен ему только сейчас.

31-летний итальянец забил 36 голов в сезоне Серии А, который завершился. Это лучший показатель среди футболистов всех европейских лиг.

Второе место в этой гонке занял форвард «Баварии» Роберт Левандовски. Поляк отстал от Чиро на 2 гола.

Тройку лучших замкнул нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. На счету португальца 31 мяч.

Иммобиле стал первым итальянским футболистом и первым представителем серии А с 2007 года, после форварда «Ромы» Франческо Тотти, кому удалось выиграть «Золотую бутсу».

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