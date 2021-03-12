НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
02:34 12 Марта 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

СБУ проверит депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения

Служба безопасности Украины проверит мотивацию депутатов, голосовавших за соглашения, согласно с которыми Россия разместила свой флот в Крыму.

21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года.

На пресс-брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в списке на проверку и действующие нардепы, и олигархи, и «перечень лиц, который для вас очень интересен».

«Мы приняли на заседании решение – поручение Служба безопасности получила. Все депутаты, которые принимали участие, которые были депутатами, которые голосовали «за» и которые не голосовали «за»… Будут выяснять, по каким причинам, по какой мотивации и как это все происходило», – сообщил он.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, харьковские соглашения, СБУ
Loading...

Новости по теме

Дмитрий Григорьевич Некрасов: Украину ждет новый виток деспотии

Историк Дмитрий Некрасов считает, что чрезмерное превознесение реформ Ивана Грозного в России имеет отголоски и в современных попытках реформирования СБУ и МВД.

Как легко взорвать Верховную Раду

СБУ и МВД подняты «на уши». В социальных сетях активно обсуждают фотографию мужчины с гранатометом, который из окна отеля «Киев» нацелился на здание Верховной рады Украины.

Верховная Рада назначила Грицака главой СБУ

Проект постановления о назначении Грицака, который внес в Верховную Раду президент, набрал 340 голосов. Отдали свои голоса за эту кандидатуру даже 35 членов фракции «Оппозиционный блок».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты