СБУ проверит депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения

Служба безопасности Украины проверит мотивацию депутатов, голосовавших за соглашения, согласно с которыми Россия разместила свой флот в Крыму.

21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года.

На пресс-брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в списке на проверку и действующие нардепы, и олигархи, и «перечень лиц, который для вас очень интересен».

«Мы приняли на заседании решение – поручение Служба безопасности получила. Все депутаты, которые принимали участие, которые были депутатами, которые голосовали «за» и которые не голосовали «за»… Будут выяснять, по каким причинам, по какой мотивации и как это все происходило», – сообщил он.

Тэги: Верховная Рада, харьковские соглашения, СБУ