Руководство «Барселоны» придумало, как убедить Месси остаться

Новоиспеченный президент каталонского клуба Жоан Лапорта надеется укрепить состав соотечественником и одним из близких друзей капитана Лионеля Месси.

«Барселона» сделала официальное предложение о трансфере Серхио Агуэро.

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила 40 млн евро. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня.

Между тем главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что обсудит с Агуэро новый контракт только после окончания сезона.

«Посмотрим, что будет в конце сезона. Нельзя забывать, что Серхио много пропустил из-за травмы. Ему нужно время на поле, чтобы набрать кондицию, но я не уверен, что мы сейчас в том положении, чтобы просто давать кому-то поиграть. Мы в конце сезона обсудим ситуацию с его контрактом», – сказал Гвардиола.

В сезоне 2020/21 Агуэро провел 11 матчей за «Манчестер Сити», на его счету – два гола.

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