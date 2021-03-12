Организаторы «Евровидения» требуют от Беларуси заменить песню
Организаторы «Евровидени» требуют от Беларуси заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», представленную для участия в конкурсе в 2021 году.
В заявлении пресс-службы организаторов отмечается, что песня «ставит под сомнение неполитический характер конкурса» и может подорвать репутацию «Евровидения».
Поэтому организаторы конкурса попросили Минск или изменить текст, или предложить новую песню, соответствующую правилам. В случае отказа Беларусь могут дисквалифицировать.
Музыканты группы «Галасы ЗМеста» не скрывают своих симпатий к режиму Александра Лукашенко, и во многих песнях прямо или косвенно смеются над теми, кто выступает за изменения в стране. Рефреном песни стали такие слова: «Я научу тебя плясать под дудочку … Я научу тебя клевать на удочку … Я научу тебя ходить по струночке … Ты будешь всем доволен, рад всему».
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